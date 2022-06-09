مناورات روسية في بحر البلطيق في أوج التوتر مع حلف الأطلسي

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شاركت عشرات السفن الروسية اليوم، في مناورات عسكرية في بحر البلطيق في ظلّ ازدياد التوتر حول هذه المساحة الاستراتيجية التي يُجري فيها حلف شمال الأطلسي حاليًا مناورات أيضًا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في إطار هذه المناورة، غادرت مجموعات بحرية تكتيكية من أسطول البلطيق قواعدها وانتشرت في مناطق محددة".وبحسب الوزارة، تشارك نحو 60 سفينة و40 طائرة ومروحية في هذه التدريبات التي تحصل حاليًا في البرّ في مراكز تدريب في جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا.وشاركت الثلاثاء نحو عشرين سفينة روسية في مناورة في هذه المنطقة.وتجري التدريبات الروسية في وقت يجري فيه حلف شمال الأطلسي مناورات بحرية سنوية كبرى في بحر البلطيق منذ الأحد يطلق عليها اسم "بالتوبس 22"، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 حزيران.ويندرج هذا النشاط العسكري المكثف في سياق توترات شديدة بين موسكو والدول الغربية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط.وأصبحت منطقة بحر البلطيق الاستراتيجية مركز اهتمام كبير الشهر الماضي حين أصبحت طلبات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي رسمية، وهي منظمة تعتبرها موسكو معادية لمصالحها.