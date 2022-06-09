الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد لزيارة محطة زابوريجيا رغم رفض كييف

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تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بنشاط" لتنظيم زيارة إلى محطة الطاقة النووية في زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وهي خطوة جددت كييف معارضتها الخميس طالما يحتل الروس المحطة.وصرح المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي أمام مجلس محافظيها المجتمع هذا الأسبوع في مقرها بفيينا "لا يتعلق الأمر بالرغبة أو التطلع لهذه المهمة، بل بالتزام من جانب أوكرانيا ومن جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال ان "الوضع الحالي غير مستدام"، إذ تم تأجيل أعمال صيانة أساسية مرارا وعدم تسليم معدات حيوية وزاد خطر وقوع حوادث.كما أعرب رئيس الوكالة عن "قلقه العميق بشأن ظروف العمل المرهقة للغاية" التي يعانيها الموظفون الأوكرانيون.وشدد غروسي على أن "هذا هو سبب وجوب زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، موضحاً أنه "يعمل بنشاط لترتيب مهمة"، وفق ما جاء في بيان.