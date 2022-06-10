زيلينسكي يشكر بريطانيا على دورها الرائد في دعم أوكرانيا

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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، لندن على دورها الرائد في دعم أوكرانيا بمناسبة زيارة وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى كييف.وقال الرئيس الأوكراني: "الكلمات تتحول إلى أفعال. هذا ما يصنع الفرق بين العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا وتلك بين أوكرانيا ودول أخرى". ويبدو أن النقد موجه إلى دول أوروبية أخرى لم يسمها.وأضاف زيلينسكي: "أسلحة، تمويل، عقوبات: في هذه الملفات الثلاثة تظهر بريطانيا ريادتها"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على حسابه في تطبيق تلغرام.كما أهدى بن والاس صورة مكبرة للطابع البريدي الشهير الصادر عن كييف احتفالاً بغرق طراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود الروسي في نيسان.من جهته، أشاد بن والاس بالجهود "غير العادية" التي يبذلها الرئيس والشعب الأوكراني لمقاومة الغزو الروسي، وذلك في وقت يطالب الأوكرانيون الغربيين بأسلحة ثقيلة لمقاومة الهجوم الروسي في حوض دونباس ولا سيما في مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية.وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أن زيارة العمل ليومين هدفت إلى الإطلاع بشكل مباشر على كيفية تطور الاحتياجات العملانية للقوات المسلحة الأوكرانية مع استمرار تغير طبيعة النزاع.وقالت الوزارة: "سيضمن ذلك أن يتطور الدعم البريطاني المستمر مع تلك الاحتياجات ويتكيف مع الوضع على الأرض".كما ناقش بن والاس مع زيلينسكي ووزير دفاعه أوليكسي ريزنيكوف "المعدات والتدريب الذي توفره المملكة المتحدة حاليًا، وماهية الدعم الإضافي الذي يمكن تقديمه لمساعدة القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلادها"، وفق المصدر نفسه.