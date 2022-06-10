الأمم المتحدة قلقة وجونسون "مستاء" بعد حكم بالإعدام على مقاتلين أجانب في دونيتسك

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن المحاكمات الجائرة لأسرى الحرب تعتبر "جريمة حرب" بعد أن حكم انفصاليون موالون لروسيا بالإعدام على ثلاثة أجانب أُسروا أثناء قتالهم الى جانب السلطات الاوكرانية.وقالت المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان رافينا شمدساني: "منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى النظام القضائي لهذه الجمهوريات المعلنة من جانب واحد لا يفي بالضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق في عدم الإكراه على الشهادة".وأضافت في مؤتمر صحافي في جنيف: "تشكل مثل هذه المحاكمات بحق أسرى الحرب، جريمة حرب".وشددت على أنه في حال الحكم بالإعدام، فإن ضمانات المحاكمة العادلة هي الأهم.وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" الخميس، بأن المحكمة العليا لـ"جمهورية دونيتسك الشعبية" حكمت بالإعدام على "البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون، المتهمين بالمشاركة في القتال كمرتزقة".وأُسر الرجال الثلاثة في منطقة ماريوبول، وفق الروس.وقالت شمدساني: "نحن قلقون. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق بشأن حكم الإعدام" بحق الجنود الثلاثة.وأوضحت أنه "وفق القائد العام لأوكرانيا، كان هؤلاء الرجال جزءًا من القوات المسلحة الأوكرانية. وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي عدم اعتبارهم مرتزقة".وفي نيويورك، ذكّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، بأن الأمم المتحدة "تعارض عقوبة الإعدام".وقال لصحافيين رداً على سؤال عن حكم الإعدام بحق البريطانيين والمغربي: "كنا على الدوام وسنظل كذلك. ونطالب بأن يحصل جميع المقاتلين الذين احتجزوا على حماية دولية ويعاملوا وفق اتفاقيات جنيف".من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، عن "استيائه" من أحكام الإعدام الصادرة بحق البريطانيين، قائلا إنه يعمل مع كييف لإطلاقهما.وقال المتحدث باسم جونسون للصحافيين إن "رئيس الوزراء مستاء من الحكم على هؤلاء الرجال"، مشدّداً على أن لندن تدعم أوكرانيا في جهودها لإطلاقهم.وأضاف: "من الواضح أنهم خدموا في القوات المسلحة الأوكرانية وهم أسرى حرب".كما ندّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الخميس بـ"حكم صوري يفتقر لأي شرعية"، وتحدثت صباح اليوم، الى نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.وأوضحت تراس في تغريدة على تويتر أن الوزيرين "ناقشا الجهود المبذولة لتأمين إطلاق أسرى الحرب المحتجزين لدى موالين لروسيا. والحكم عليهم انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف".وردا على سؤال للبي بي سي حول كيفية الافراج عن هؤلاء، أوضح السفير الاوكراني في لندن فاديم بريستايكو "انها ستكون عملية تبادل"، قائلا: "السؤال هو ماذا سيكون الثمن لان الروس يتحدثون عن تبادل مع نواب اوكرانيين" عملوا لحساب روسيا.وذكر بأن المقاتلين البريطانيين وقعا "عقودا مع القوات المسلحة الاوكرانية وكانا يقيمان في اوكرانيا قبل ذلك".