روسيا تنجز الإطار الرسمي لانسحابها من منظمة السياحة العالمية

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أنجزت روسيا الإطار الرسمي لانسحابها من منظمة السياحة العالمية بعدما كانت الهيئة قد علّقت عضويتها في نيسان إثر تنديد دولي بهجومها العسكري على أوكرانيا.وجاء في مرسوم وقّعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أن الحكومة "قبلت اقتراح وزارة الخارجية (...) المتعلق بانسحاب روسيا الاتحادية من منظمة السياحة العالمية".ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تأسست في عام 1976، ومقرها مدريد، وهي تعنى بالترويج للسياحة.وكانت المنظمة قد علّقت في 27 نيسان عضوية روسيا فيها على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا، معتبرة أنه يشكل انتهاكا "لقيمها".وكانت روسيا قد توقعت تعليق عضويتها وأعلنت في بداية اجتماع المنظمة انسحابها منها وغادر ممثلها قبل التصويت.وتتعرض روسيا لعزلة متزايدة عالميا من جراء النزاع في أوكرانيا، وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية مشددة عليها.وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب غزوها أوكرانيا، ما دفع موسكو لإعلان انسحابها من عضوية المجلس.