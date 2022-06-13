مقتل عنصرين من الوحدة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء "مهمة"

الإعلان

قتل عضوان في الوحدة الجو-فضائيّة التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حادثين منفصلين أثناء قيامهما "بمهمة" في وسط البلاد، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم.وأفادت وكالة "فارس" للأنباء نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري بأن علي كماني العضو في الوحدة الجو-فضائية مات "شهيدا خلال مهمة في مدينة خمين" في محافظة مركزي في وسط البلاد.وفي حادث آخر وقع الأحد، في محافظة سمنان في شرق طهران، قتل محمد عبدوس وهو عضو آخر في الوحدة الجو-فضائيّة التابعة للحرس الثوري الإيراني يبلغ 33 عاما أثناء أدائه "مهمة" بحسب وكالة "فارس".ولم تقدم وكالة الأنباء مزيدا من التفاصيل كما لم تحدد الظروف المحيطة بمقتلين الرجلين.