أنقرة تهمّ باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الاسود

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LBCI News Lebanon

فعلها رجب طيب اردوغان وادخل تركيا في نادي الدول المنتجة للغاز.

صحيح انه لم ينجح في حسم خلافه مع اليونان وقبرص لجهة البحر المتوسط، الا ان البحر الاسود بدا مفتوحاً امام الحفارة التركية.

بدأت تركيا رسمياً استخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود ما سيسمح لها بإنتاج 10 ملايين متر مكعب بحلول الربع الأول من عام 2023.

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الرئيس التركي كان شاهداً على ربط أول خط أنابيب في قاع البحر من ميناء فيليوس في محافظة زنغولداك على بعد 400 كلم شرق اسطنبول على ساحل البحر الأسود.

الحقل تم اكتشافه في آب 2020 وقدمه اردوغان يومها على أنه أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا يقدر الاحتياطي فيه بنحو 320 مليار متر مكعب.

بعد اقل من سنتين وقف الرئيس التركي ليعلن ان انقرة ستواصل جهودها لتتمكن من ضمان أمن طاقة تركيا بشكل كامل.