قتلى في هجوم "إرهابي" في النيجر قرب الحدود مع بوركينا

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قتل ثمانية دركيين وأصيب 33 آخرون بجروح في هجوم "إرهابي" استهدف مقرّهم في مدينة واراو في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو، كما أعلنت وزارة الدفاع.وقالت الوزارة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّه " صباح اليوم تعرّضت مفرزة الدرك الوطني في واراو لهجوم شنّته مجموعات مسلّحة إرهابية على متن عشرات الدراجات النارية والعربات". وأضافت أنّ المحصلة الموقتة للهجوم تفيد بمقتل ثمانية دركيين وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم ستة جروحهم خطرة.وأكّد البيان أنّ حوالى 50 "إرهابياً" قتلوا أثناء التصدّي للمهاجمين.