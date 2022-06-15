أخبار دولية
15 حزيران 2022 - 00:40
Back

قتلى في هجوم "إرهابي" في النيجر قرب الحدود مع بوركينا

قتلى في هجوم "إرهابي" في النيجر قرب الحدود مع بوركينا Lebanon, news ,lbci ,أخبار بوركينا,النيجر,قتلى في هجوم "إرهابي" في النيجر قرب الحدود مع بوركينا
episodes
قتلى في هجوم &quot;إرهابي&quot; في النيجر قرب الحدود مع بوركينا
Lebanon News
قتل ثمانية دركيين وأصيب 33 آخرون بجروح في هجوم "إرهابي" استهدف مقرّهم في مدينة واراو في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو، كما أعلنت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّه " صباح اليوم تعرّضت مفرزة الدرك الوطني في واراو لهجوم شنّته مجموعات مسلّحة إرهابية على متن عشرات الدراجات النارية والعربات". وأضافت أنّ المحصلة الموقتة للهجوم تفيد بمقتل ثمانية دركيين وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم ستة جروحهم خطرة.
الإعلان
 
وأكّد البيان أنّ حوالى 50 "إرهابياً" قتلوا أثناء التصدّي للمهاجمين.
الإعلان
إقرأ أيضاً