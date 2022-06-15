الناتو يعزز من انتشار العسكري في محيط اوكرانيا.. وموسكو تتوعد بتصعيد عسكري كبير

الناتو يعزز من انتشار العسكري في محيط اوكرانيا..

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LBCI News Lebanon

اختار حلف شمالي الأطلسي التصعيد!



الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أعلن عن مضاعفة المجموعات القتالية إلى ثمانية في مناطق نفوذه من البحر الأسود حتى بحر البلطيق.



