أخبار دولية
15 حزيران 2022 - 13:49
15/06/2022 13:49:00
الناتو يعزز من انتشار العسكري في محيط اوكرانيا.. وموسكو تتوعد بتصعيد عسكري كبير
الناتو يعزز من انتشار العسكري في محيط اوكرانيا..
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LBCI News Lebanon
اختار حلف شمالي الأطلسي التصعيد!
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أعلن عن مضاعفة المجموعات القتالية إلى ثمانية في مناطق نفوذه من البحر الأسود حتى بحر البلطيق.
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