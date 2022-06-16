روسيا تدرج 121 مواطنا استراليا بينهم صحافيون على قائمة العقوبات

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أعلنت روسيا اليوم، أنها أدرجت 121 مواطنا أستراليا على قائمة العقوبات بينهم مسؤولون عسكريون ورجال أعمال وصحافيون.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن القائمة السوداء وضعت ردا على "العقوبات المتزايدة التي تفرضها الحكومة الأسترالية على مزيد من المواطنين الروس".وأفادت الوزارة في بيان، بأن الأشخاص المدرجين على القائمة، بمن فيهم قائد قوات الدفاع الجنرال أنغوس كامبل والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي توبي والش ورئيس تحرير صحيفة "ذي استراليان" كريستوفر دوري، ممنوعون من دخول روسيا "إلى أجل غير مسمى".واتهمت روسيا الشخصيات الخاضعة للعقوبات بالترويج لـ"أجندة معادية للروس"، قائلة إنه سيتم توسيع القائمة السوداء في المستقبل.وفي نيسان، أعلنت موسكو حظر دخول زعيمي أستراليا ونيوزيلندا في إجراءات متبادلة بعد أن فرضت كانبيرا وويلينغتون عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.