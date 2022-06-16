واشنطن تدعو روسيا إلى القبول سريعا بفتح الموانئ الأوكرانية

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دعا وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك اليوم، روسيا إلى القبول سريعا بفتح الموانئ الأوكرانية لإتاحة تصدير ملايين الأطنان من محاصيل الحبوب المخزّنة فيها، بما يتيح التخفيف من حدة الأزمة الغذائية العالمية.وشدد الوزير الأميركي خلال مؤتمر صحافي، على أن موسكو يجب أن تبادر فورا لفتح هذه الموانئ ووضع حد لهذه الحرب، قائلا: "الأمر جدي، يجب عدم استخدام الغذاء سلاحا".وتجري الأمم المتحدة منذ أسابيع عدة مفاوضات مع موسكو وكييف وأنقرة من أجل التوصل لاتفاق يتيح نقل محاصيل الحبوب الأوكرانية بشكل آمن وكذلك عودة الأسمدة التي تنتجها روسيا إلى الأسواق العالمية.وتندد موسكو بعراقيل تواجه صادراتها من جراء العقوبات الاقتصادية.ومن شأن التوصل لاتفاق أن يخفض أسعار الأغذية وأن يخفف حدة الأزمة الغذائية العالمية التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.وجدد فيلساك التأكيد أن العقوبات الأميركية لا تستهدف الأغذية والأسمدة.كذلك، شدّد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون مع التكتل على أن العقوبات الأوروبية لا تستهدف الأغذية والأسمدة.وقال بوريل إن "العقوبات الذي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست سبب نقص المواد الغذائية" لأنها "تستهدف قدرة الكرملين على تمويل العدوان العسكري وليس ممارسة التجارة المشروعة".وأوضح بوريل أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمنع استيراد أو نقل المنتجات الزراعية الروسية، ولا الأسمدة، ولا تسديد فواتير هذه الصادرات الروسية". وشدد على أن التدابير الأوروبية "لا تؤثر على قدرة بلدان ثالثة على الشراء من روسيا".