أخبار دولية
17 حزيران 2022 - 13:37
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من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي رسائل سياسية واقتصادية من الرئيس الروسي في اكثر من اتجاه

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Lebanon News
رسائل سياسية واقتصادية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اكثر من اتجاه..من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي.
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