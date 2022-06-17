أخبار دولية 17 حزيران 2022 - 13:37 17/06/2022 13:37:00 من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي رسائل سياسية واقتصادية من الرئيس الروسي في اكثر من اتجاه

من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي رسائل سياسية واقتصادية من الرئيس الروسي في اكثر من اتجاه

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رسائل سياسية واقتصادية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اكثر من اتجاه..من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي. الإعلان

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