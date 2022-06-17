أخبار دولية
17 حزيران 2022 - 14:39
Back

الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة

الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار والهند يستأنفان المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة,الاتحاد الأوروبي ,الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة
episodes
الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة
Lebanon News
أعلن مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الهندي بيوش غويال الجمعة في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي والهند قررا استئناف المفاوضات بهدف إبرام اتفاق تجارة حرة في نهاية عام 2023.
 
     
وقال المفوض الأوروبي "الجولة المقبلة ستعقد في نيودلهي في الفترة من 27 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو".
الإعلان
 
     
وأكد الوزير الهندي أن "الهند تغيرت، فهي تريد أن تكون فاعلة في العالم المتقدم ونريد إبرام هذا الاتفاق بسرعة".
 
     
وقال دومبروفسكيس إن المفاوضات ستحاول التوصل إلى اتفاق تجارة حرة، واتفاقات بشأن حماية الاستثمار والمؤشرات الجغرافية للسلع.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً