الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة

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أعلن مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الهندي بيوش غويال الجمعة في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي والهند قررا استئناف المفاوضات بهدف إبرام اتفاق تجارة حرة في نهاية عام 2023.وقال المفوض الأوروبي "الجولة المقبلة ستعقد في نيودلهي في الفترة من 27 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو".وأكد الوزير الهندي أن "الهند تغيرت، فهي تريد أن تكون فاعلة في العالم المتقدم ونريد إبرام هذا الاتفاق بسرعة".وقال دومبروفسكيس إن المفاوضات ستحاول التوصل إلى اتفاق تجارة حرة، واتفاقات بشأن حماية الاستثمار والمؤشرات الجغرافية للسلع.