أخبار دولية
18 حزيران 2022 - 15:35
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مسلحون يقتلون اشخاصاً كانوا يجمعون الخردة من بقايا سيارات في نيجيريا...

مسلحون يقتلون اشخاصاً كانوا يجمعون الخردة من بقايا سيارات في نيجيريا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيجيريا,ارهاب,مسلحون يقتلون اشخاصاً كانوا يجمعون الخردة من بقايا سيارات في نيجيريا...
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مسلحون يقتلون اشخاصاً كانوا يجمعون الخردة من بقايا سيارات في نيجيريا...
Lebanon News
أقدم مسلحون يشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية على قتل 10 أشخاص السبت في أحدث جولة عنف في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس.
 
وكان الضحايا وهم تسعة رجال وامرأة يجمعون الخردة من بقايا سيارات محروقة في قرية غوني كورمي قرب بلدة باما عندما تمت مهاجمتهم.
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وعثرت القوة المدنية على الجثث ونقلتها إلى باما، بحسب إبراهيم ليمان، وهو عنصر في ميليشيا في المنطقة أكد حصيلة الضحايا.

واستهدف الجهاديون في الآونة الأخيرة المدنيين الذين يجمعون الخردة بعد اتهامهم بالتجسس لصالح الجيش.
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