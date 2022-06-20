وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور المغرب لتعزيز التعاون بين البلدين

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تبدأ وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد اليوم، زيارة رسمية إلى المغرب تستمر حتى الخميس لتعزيز التعاون المتنامي بين البلدين، تجري خلالها مباحثات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.وينتظر أن تتضمن زيارة شاكيد إقامة تعاون يتيح هجرة مغاربة للعمل في إسرائيل في قطاعات البناء والتمريض، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان. وهي رابع وزيرة إسرائيلية تزور المغرب، منذ استئناف البلدين علاقاتهما أواخر العام 2020 برعاية أميركية.ويرتقب أن تتباحث الوزيرة الإسرائيلية مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت، فضلا عن وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزيرة الاقتصاد نادية فتاح علوي ومسؤولين مغاربة كبار.ووقع المغرب وإسرائيل، منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، اتفاقيات للتعاون في مجالات عدة أمنية واقتصادية وثقافية ورياضية.وكان من أبرزها، اتفاق تعاون أمني غير مسبوق يتيح للمغرب خصوصاً الحصول بسهولة على معدّات إسرائيلية عالية التكنولوجيا، وقع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط أواخر العام الماضي.كما، أبرم البلدان في شباط اتفاقا للتعاون الاقتصادي يطمح لزيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما أربعة أضعاف لتصل إلى نصف مليار دولار سنوياً.كذلك، أطلق البلدان خطوطا جوية مباشرة، تسهل خصوصا سفر السياح الإسرائيليين من أصول مغربية، إلى المملكة بعدما كانوا يضطرون للمرور عبر بلدان أوروبية.وجاء تطبيع علاقاتهما في إطار اتفاق ثلاثي، ينص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.