الكنيست الإسرائيلي يعتمد تعريفاً رسمياً لمعاداة السامية

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أقرّ البرلمان الإسرائيلي نصّاً يعتمد تعريفاً لمعاداة السامية اقترحه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".وأعلن رئيس الكنيست ميكي ليفي في بيان أنهم اتخذوا اليوم قراراً تاريخيا باعتماد هذا التعريف.وقال: "الكنيست، بصفته مجلس نواب الشعب اليهودي، ملتزم محاربة معاداة السامية بأبشع أشكالها... والتي تشمل إنكار المحرقة، وإنكار حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره، وكذلك أيضاً التصريحات المعادية للسامية تحت غطاء انتقاد إسرائيل".وهذا التعريف الذي اعتمدته حتى اليوم أكثر من 30 دولة حول العالم، يحدّد عدداً من السلوكيات التي يعتبرها معادية للسامية، في مقدّمها إنكار الهولوكوست.ووفقاً لهذا التعريف، فإنّ "معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. التعبيرات الخطابية والمادية لمعاداة السامية تستهدف أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسساتهم المجتمعية وأماكن عبادتهم".