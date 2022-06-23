لجنة التحقيق في الهجوم على "الكابيتول" تنظر في مساعي ترامب للضغط على وزارة العدل

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يتناول التحقيق البرلماني في الاعتداء على مبنى "الكابيتول" محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب دفع وزارة العدل إلى دعم مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن.وقال رئيس اللجنة بيني تومسون في نهاية جلسة الاستماع العامة الرابعة، إنّ النواب التسعة وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريَان اثنان تبرّأ منهما حزبهما، سيسلّطون الضوء على جهود الملياردير "لإفساد أهم هيئة (في الدولة) لتطبيق القانون وهي وزارة العدل، لكي تدعم محاولاته تغيير نتائج الانتخابات".وسيكون وزير العدل السابق بالنيابة جيفري روزن، ونائب الوزير السابق بالنيابة ريتشارد دونهيو، وستيفن إنجل، وهو مسؤول كبير في الوزارة، شهوداً في جلسة الاستماع الخامسة.وتنظر اللجنة في الضغوط التي مارسها ترامب على الوزارة لتعلن رسمياً عن حصول تزوير في الانتخابات ولإطلاق دعاوى قضائية فدرالية موازية لتلك التي أطلقها محامو الرئيس.كذلك، تتطرّق اللجنة إلى التوترات التي شهدتها الوزارة قبل أيام على أحداث السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما ووجه الرئيس الخاسر بتمرّد داخلي بينما كان يسعى إلى وضع أحد المقرّبين منه على رأس المؤسسة.وسُمي روزن لهذا المنصب بعد استقالة الوزير بيل بار في كانون الأول 2020، لكن ترامب سعى إلى تعيين جيفري كلارك في المنصب، كي يتمكّن من الاحتفاظ بالسلطة بعد هزيمته الانتخابية.