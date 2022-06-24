أخبار دولية
24 حزيران 2022 - 00:42
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جورجيا "ستعمل بتصميم" لتصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي

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جورجيا &quot;ستعمل بتصميم&quot; لتصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
Lebanon News
أعلنت جورجيا الخميس تصميمها على استكمال الخطوات اللازمة للحصول على وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بعد أن قرر زعماء الاتحاد إرجاء قبول طلبها.
 
     
وتقدمت تبليسي مع أوكرانيا ومولدافيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد بعد أيام على شن روسيا حربا شاملة على جارتها.
 
     
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وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس منح وضع مرشح رسمي لأوكرانيا ومولدافيا، مشيرين إلى أن جورجيا لا يمكن أن تصبح دولة مرشحة رسميا إلا بعد معالجة أولويات عالقة.
 
     
وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي على تويتر "نحن مستعدون للعمل بتصميم في الأشهر المقبلة للحصول على وضع المرشح".
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