المحكمة العليا في الولايات المتحدة توجه صفعة للمرأة بشكل خاص ولمبدأ الليبرالية بشكل عام

المحكمة العليا في الولايات المتحدة توجه صفعة للمرأة بشكل خاص ولمبدأ الليبرالية بشكل عام

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LBCI News Lebanon

صفعة أكثر من قوية وجهتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية للمرأة بشكل خاص، ولمبدأ الليبرالية بشكل عام.