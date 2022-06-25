أخبار دولية
25 حزيران 2022 - 13:40
25/06/2022 13:40:00
المحكمة العليا في الولايات المتحدة توجه صفعة للمرأة بشكل خاص ولمبدأ الليبرالية بشكل عام
المحكمة العليا في الولايات المتحدة توجه صفعة للمرأة بشكل خاص ولمبدأ الليبرالية بشكل عام
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LBCI News Lebanon
صفعة أكثر من قوية وجهتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية للمرأة بشكل خاص، ولمبدأ الليبرالية بشكل عام.
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