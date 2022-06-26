مسلسل قتل النساء تابع... ضحية رابعة تُقتل طعناً

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LBCI News Lebanon

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل الاردنية لبنى منصور على يد زوجها في الامارات بـ 15 طعنة.



وبحسب وكالة "ارم نيوز" كان الجاني اعترف بقيامه بقتل زوجته، حيث برر سبب ذلك بأنه يعود إلى خلافات شخصية، فيما أوضح مغردون أن سبب مقتلها قرب كسبها قضية الطلاق التي رفعتها ضد زوجها.



وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من 48 ساعة على وقوع جريمة مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد في جامعة العلوم التطبيقية على يد شاب كان يريد الزواج منها ورفضته، واقل من اسبوع على جريمة مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف أيضا على يد شخص كان يريد الزواج منها، ورفضته. وايضا مقتل الشابة رنين سلعوس من نابلس بعد رفضها الزواج من قريبها، بحسب ما جرى تداوله.