أخبار دولية
26 حزيران 2022 - 10:38
26/06/2022 10:38:39
اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول
اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول
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LBCI News Lebanon
اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول الأحد، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.
وحظر حاكم المدينة المسيرة، كما يحصل كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب أمنية رسميًا.
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