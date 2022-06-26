اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسطنبول, مسيرة للمثليين ,اعتقال ا,اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول

LBCI News Lebanon

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في اسطنبول الأحد، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.



وحظر حاكم المدينة المسيرة، كما يحصل كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب أمنية رسميًا.