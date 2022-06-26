العاهل الأردني بحث مع الرئيس الفلسطيني "إنعكاسات حل الكنيست على فرص السلام"

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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إنعكاسات حل الكنيست على فرص تحقيق السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.وجرى لقاء الملك عبد الله والرئيس عباس في قصر الحسينية في عمان وتناول التطورات الأخيرة في إسرائيل بعد حل الكنيست، وانعكاساتها على فرص تحقيق السلام، إضافة إلى المستجدات في المنطقة.وأيد النواب الإسرائيليون في قراءة تمهيدية الأربعاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلا للاستمرار.وأكد الملك عبد الله لعباس أن الأردن في اتصال مستمر مع الجانب الأميركي، ويعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل.ويزور بايدن المنطقة منتصف تموز حيث يعقد قمة اقليمية في جدة بحضور قادة الأردن ومصر والعراق ودول الخليج.وأشار الملك عبد الله إلى أن الأردن سيدعم بكل طاقته حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويؤكد مركزية القضية الفلسطينية، خلال مشاركته في القمة المشتركة بمدينة جدة، التي تشمل أيضا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والعراق.وجدد الملك التأكيد أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي في المنطقة، بدون التقدم في الجهود الساعية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.وأكد أن الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته دائما وأبدا، ولا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة.وشدد على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني أن الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلا.