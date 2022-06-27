أربعة قتلى ومئات الجرحى في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران في كولومبيا

الإعلان

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرون في وسط كولومبيا في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران، على ما أفاد مسؤولون.وأوضح حاكم مقاطعة توليما خوسيه ريكاردو أوروسكو أن هناك أربعة قتلى في الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل.ولفتت مستشفيات المنطقة إلى أنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم أربعة في العناية المركزة على ما أوضحت مارتا بالاسيوس مسؤولة الصحة في توليما.ووقع الحادث خلال عرض محلي للثيران وهو حدث شعبي ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.وانهار جناح كامل من ثلاثة طوابق من المدرجات الخشبية المليئة بالمتفرجين، ما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا، على ما اظهرت مشاهد صورت بواسطة طائرات مسيرة وحصلت وكالة فرانس برس عليها.وقال لويس فرناندو فيليس مدير الدفاع المدني في توليما في تصريح إذاعي: "لا نزال ننتظر لمعرفة عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. كما ترون عبر المشاهد المصورة كان الجناح المعني مليء بالناس عند انهياره".واظهر شريط مصور آخر عددا من الأشخاص يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية فيما ثور لا يزال يتجول في المضمار.ووقع الحادث في حلبة خيلبرتو تشاري خلال الاحتفالات بعيد سان بيدرو وهي الأكثر شعبية في المنطقة.وأكد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أنه سيطالب بتحقيق، مشددا على التضامن مع عائلات الضحايا.وحذر أروسكو من انه سيطلب "تعليق كل الاحتفالات كهذه" مؤكدا أنها "تنال من حياة الحيوانات" وتساعد على "سوء معاملتها".