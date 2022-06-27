ما علاقة الحرب في أوكرانيا بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات؟

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رأت الأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا قد تسمح بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات، وهو تحذير يستند إلى تجارب سابقة في مناطق صراع أخرى.واعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره السنوي، أن التجارب السابقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشير إلى أن مناطق الصراع يمكن أن تشكل "مغناطيسا" لصنع المخدرات الاصطناعية.ولفت إلى أن هذا التأثير يمكن أن يكون أكبر عندما تكون منطقة الصراع بالقرب من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة.وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن عدد مختبرات الأمفيتامين المفككة في أوكرانيا ارتفع من 17 عام 2019 إلى 79 عام 2020، وهو أعلى عدد من المختبرات المضبوطة والمبلغ عنها في أي بلد في عام 2020.وأضاف أن قدرة أوكرانيا على إنتاج مخدرات اصطناعية يمكن أن تنمو مع استمرار الحرب.وأشار التقرير الأممي أيضا إلى أن الحرب يمكن أن تعطّل طُرق تهريب المخدرات، متحدثا عن انخفاض محتمل للإتجار في أوكرانيا منذ أوائل 2022.