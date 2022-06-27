وزارة الطاقة الإكوادورية تحذّر: إنتاج النفط سيتوقف خلال 48 ساعة في البلاد

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حذّرت وزارة الطاقة الإكوادورية من أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ "مستوى حرجا"، مشيرة إلى أنه سيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد.وأكدت الوزارة في بيان أنه في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة، موضحة أن التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق أدوا إلى منع نقل الإمدادات والديزل اللازم لمواصلة العمليات.وأوضحت وزارة الطاقة الإكوادورية أن الارقام تظهر اليوم انخفاضا بأكثر من 50% في الإنتاج الذي كان حتى 12 حزيران حوالى 520 ألف برميل يوميا.وتمتلك الإكوادور موارد هيدروكربونية كبيرة ويُعتبر النفط المُنتج الرئيسي الذي تصدّره البلاد.