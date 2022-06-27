اليابان تخشى أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية

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حذرت السلطات اليابانية الإثنين من إحتمال حصول أزمة كهرباء في وقت تسجل في البلاد درجات حرارة قياسية وفيما شهدت طوكيو أقصر موسم أمطار في تاريخها.وقال الأمين العام المساعد للحكومة اليابانية يوشيهيكو إيسوزاكي: "نطلب من المواطنين خفض إستهلاك الطاقة عصرًا عندما يكون إحتياطي الكهرباء في أدنى مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى."لكن الحكومة طلبت من المواطنين أيضًا إتخاذ الإجراءات الضرورية للإتقاء من الحر وتجنب الإصابة بمشكلات صحية جراء إرتفاع درجات الحرارة.ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية الإثنين في العاصمة اليابانية حيث ستستمر الحرارة فوق 34 درجة حتى الأحد المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.