أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 03:30
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اليابان تخشى أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية

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اليابان تخشى أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية
Lebanon News
حذرت السلطات اليابانية الإثنين من إحتمال حصول أزمة كهرباء في وقت تسجل في البلاد درجات حرارة  قياسية وفيما شهدت طوكيو أقصر موسم أمطار في تاريخها.
     
وقال الأمين العام المساعد للحكومة اليابانية يوشيهيكو إيسوزاكي: "نطلب من المواطنين خفض إستهلاك الطاقة عصرًا عندما يكون إحتياطي الكهرباء في أدنى مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى."
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لكن الحكومة طلبت من المواطنين أيضًا إتخاذ الإجراءات الضرورية للإتقاء من الحر وتجنب الإصابة بمشكلات صحية جراء إرتفاع درجات الحرارة.
     
ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية الإثنين في العاصمة اليابانية حيث ستستمر الحرارة فوق 34 درجة حتى الأحد المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
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