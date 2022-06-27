اسرائيل: منح مساعدات مالية لمئات المحاربين السابقين في "جيش لبنان الجنوبي"

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أعلنت إسرائيل منح مساعدات مالية مقدارها 150 ألف يورو لمئات المحاربين السابقين في "جيش لبنان الجنوبي", كحل لأزمة الإسكان التي تعانيها 400 أسرة لم تحصل على سكن مناسب بعد وصولها إلى اسرائيل، بحسب الجيش لاسرائيلي.واعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس أن المساعدة هذه هي مسألة عدالة تاريخية للّذين قاتلوا إلى جانب اسرائيل.ووفق وكالة فرانس برس, لا يزال يعيش في اسرائيل ما بين 2400 و2700 لبناني، من بينهم أطفال, بحسب عائلاتهم في لبنان.وكان شكّل جيش لبنان الجنوبي عام 1976 من جنود انشقوا عن الجيش اللبناني.