واشنطن تخطط لإرسال صواريخ دفاع جوي "متوسطة وبعيدة المدى" إلى أوكرانيا

واشنطن تخطط لإرسال صواريخ دفاع جوي "متوسطة وبعيدة المدى" إلى أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

تخطط الولايات المتحدة لإرسال صواريخ متطورة مضادة للطيران إلى أوكرانيا لحمايتها من الهجمات الروسية، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الإثنين.



وأفاد المصدر بأن الرئيس الأميركي جو بايدن جعل من مسألة شراء أنظمة دفاع جوي متطورة لأوكرانيا أولوية.

