أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 11:39
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مقتل أكثر من 30 قروياً خلال اقتتال عرقي في الكاميرون

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مقتل أكثر من 30 قروياً خلال اقتتال عرقي في الكاميرون
Lebanon News
قُتل أكثر من 30 قرويا، بينهم نساء وأطفال، في غرب الكاميرون عقب هجوم شنته في نهاية الأسبوع مجموعة عرقية، على ما ذكرت الكنيسة المشيخية ومنظمة غير حكومية محلية ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس الاثنين.
 
     
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