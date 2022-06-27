مقتل أكثر من 30 قروياً خلال اقتتال عرقي في الكاميرون

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LBCI News Lebanon

قُتل أكثر من 30 قرويا، بينهم نساء وأطفال، في غرب الكاميرون عقب هجوم شنته في نهاية الأسبوع مجموعة عرقية، على ما ذكرت الكنيسة المشيخية ومنظمة غير حكومية محلية ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس الاثنين.





