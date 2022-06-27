أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 11:39
27/06/2022 11:39:55
مقتل أكثر من 30 قروياً خلال اقتتال عرقي في الكاميرون
مقتل أكثر من 30 قروياً خلال اقتتال عرقي في الكاميرون
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LBCI News Lebanon
قُتل أكثر من 30 قرويا، بينهم نساء وأطفال، في غرب الكاميرون عقب هجوم شنته في نهاية الأسبوع مجموعة عرقية، على ما ذكرت الكنيسة المشيخية ومنظمة غير حكومية محلية ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس الاثنين.
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أخبار دولية
مقتل أكثر
من 30 قروياً خلال اقتتال عرقي في الكاميرون
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