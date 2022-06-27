مؤسسة النفط الليبية تحذر من إعلان "القوة القاهرة" خلال 3 أيام حال عدم استئناف الإنتاج

الإعلان

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين عزمها إعلان "القوة القاهرة" خلال ثلاثة أيام، في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.ومنذ نيسان الماضي، أغلقت مجموعات محلية وقبلية ستة حقول وموانئ في شرق ليبيا، المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.واشترطت هذه المجموعات تنفيذ مطالبها للسماح مجدداً بإعادة إنتاج النفط إذ تسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يومياً من أصل 1,2 مليون برميل، وخسائر مالية قدرت بنحو 60 مليون دولار يومياً.