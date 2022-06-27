أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 11:47
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محادثات إيرانية-أميركية في دولة خليجية هذا الأسبوع تتناول العقوبات

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محادثات إيرانية-أميركية في دولة خليجية هذا الأسبوع تتناول العقوبات
Lebanon News
   
أعلنت إيران الاثنين أنها ستستأنف محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في دولة خليجية، في إطار جهود أوسع لإحياء اتفاق 2015 النووي.
 
     
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في طهران إن المفاوضات ستكون منفصلة عن محادثات أوسع في فيينا بين إيران والقوى الكبرى تجري بوساطة الاتحاد الأوروبي. 
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وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن المحادثات ستركز على رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران وستنعقد "في إحدى الدول المطلة على الخليج" في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
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