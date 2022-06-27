أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 11:49
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برنامج الأغذية العالمي يعلن عن تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص التمويل والتضخم

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برنامج الأغذية العالمي يعلن عن تقليص إضافي للمساعدات في اليمن بسبب نقص التمويل والتضخم
Lebanon News
أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تقليص إضافي لمساعداته في اليمن بسبب ما قال إنه "نقص حاد" للتمويل والتضخم بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
 
     
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان إنه اضطرّ إلى "اتخاذ بعض القرارات الصعبة بخصوص المساعدات التي يقدمها للمستفيدين في اليمن" بسبب "النقص الحاد في التمويل وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى جانب التضخم المشهود على المستوى العالمي".
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وأضاف "سيتم تقليص المساعدات إلى ما دون 50 بالمائة من الاحتياجات اليومية لخمسة ملايين شخص من الأكثر احتياجاً، في حين سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم ثمانية ملايين مستفيد إلى نحو 25 بالمائة من احتياجاتهم اليومية".
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