أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 13:18
27/06/2022 13:18:00
هل تتجه المنطقة نحو شكل من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟
هل تتجه المنطقة نحو شكل من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟
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LBCI News Lebanon
وفي البحرين اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية على تعزيز التعاون وعقد اجتماعات سنوية لوزراء الخارجية.
اجتماع اتى مع تزايد الحديث عن انشاء حلف عسكري قادر على مواجهة ايران.
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