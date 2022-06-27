أخبار دولية 27 حزيران 2022 - 13:18 27/06/2022 13:18:00 هل تتجه المنطقة نحو شكل من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟

هل تتجه المنطقة نحو شكل من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نحو شكل من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟,هل تتجه المنطقة ,هل تتجه المنطقة نحو شكل من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon





اجتماع اتى مع تزايد الحديث عن انشاء حلف عسكري قادر على مواجهة ايران.

وفي البحرين اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية على تعزيز التعاون وعقد اجتماعات سنوية لوزراء الخارجية.اجتماع اتى مع تزايد الحديث عن انشاء حلف عسكري قادر على مواجهة ايران. الإعلان

الإعلان