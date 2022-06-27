أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 13:18
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هل تتجه المنطقة نحو شكل من أشكال التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية؟

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Lebanon News
وفي البحرين اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية على تعزيز التعاون وعقد اجتماعات سنوية لوزراء الخارجية.

اجتماع اتى مع تزايد الحديث عن انشاء حلف عسكري قادر على مواجهة ايران.
 
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