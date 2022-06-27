مجلس الأمن يبحث في مأساة مليلية بعد تنديد الاتحاد الإفريقي

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يبحث مجلس الأمن الدولي الإثنين في وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً خلال محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلية الإسباني من المغرب الجمعة، وذلك غداة تنديد مفوضية الاتحاد الافريقي بـ"المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة".وأعلن سفير كينيا لدى الأمم المتحدة مارتن كيماني في تغريدة أنه بمبادرة من بلاده والغابون وغانا الدولتين الإفريقيتين الأخريين العضوين في مجلس الأمن، سيعقد المجلس جلسة مغلقة مساء الاثنين لبحث القمع العنيف للمهاجرين الجمعة.وقال الدبلوماسي الكيني إن الجلسة ستركز على "أعمال العنف المميتة التي واجهها المهاجرون الأفارقة أثناء دخولهم" إلى جيب مليلية الإسباني من الأراضي المغربية.وأضاف مارتن كيماني "المهاجرون هم نفسهم سواء قدموا من إفريقيا أو أوروبا، وهم لا يستحقون أن تتم معاملتهم بوحشية".