أخبار دولية 27 حزيران 2022 - 16:20 27/06/2022 16:20:09 الحزب الحاكم في اثيوبيا يشترط اشراف الاتحاد الافريقي على المفاوضات مع متمردي تيغراي

الحزب الحاكم في اثيوبيا يشترط اشراف الاتحاد الافريقي على المفاوضات مع متمردي تيغراي

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LBCI News Lebanon



طالب الحزب الحاكم في اثيوبيا الاثنين بأن يكون الاتحاد الأفريقي وحده المشرف على محادثات السلام المرتقبة مع متمردي منطقة تيغراي الذين رفضوا هذا الشرط. الإعلان

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