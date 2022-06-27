أخبار دولية
27 حزيران 2022 - 16:20
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الحزب الحاكم في اثيوبيا يشترط اشراف الاتحاد الافريقي على المفاوضات مع متمردي تيغراي

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الحزب الحاكم في اثيوبيا يشترط اشراف الاتحاد الافريقي على المفاوضات مع متمردي تيغراي
Lebanon News
     
طالب الحزب الحاكم في اثيوبيا الاثنين بأن يكون الاتحاد الأفريقي وحده المشرف على محادثات السلام المرتقبة مع متمردي منطقة تيغراي الذين رفضوا هذا الشرط.
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