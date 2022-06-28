أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 00:29
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ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمركز تسوّق في أوكرانيا إلى 16 قتيلاً.. ماكرون: رعب مطلق

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ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمركز تسوّق في أوكرانيا إلى 16 قتيلاً.. ماكرون: رعب مطلق
Lebanon News
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قصف القوات الروسية مركز تسوّق في وسط أوكرانيا بـ"الرعب المطلق"، داعياً الشعب الروسي إلى "رؤية الحقيقة" كما هي.

وقال ماكرون في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوّق والنيران تلتهمه "إننا نشاطر عائلات الضحايا آلامهم"، مؤكّداً أنّه يشعر بـ"الغضب إزاء مثل هذا الخزي".
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وارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.
 
وقال سيرغي كروك عبر تطبيق تلغرام إنّه "حتى الساعة هناك 16 قتيلاً و59 جريحاً، بينهم 25 في المستشفى. المعلومات قيد التحديث".
 
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