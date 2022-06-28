وكالة موديز تؤكد تخلّف روسيا عن سداد ديونها

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LBCI News Lebanon

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مئة مليون دولار.



وقالت الوكالة في بيان: "يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية".