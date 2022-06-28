أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 03:10
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وكالة موديز تؤكد تخلّف روسيا عن سداد ديونها

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وكالة موديز تؤكد تخلّف روسيا عن سداد ديونها
Lebanon News
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مئة مليون دولار.

وقالت الوكالة في بيان: "يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية".
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