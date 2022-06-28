مجموعة السبع تتفق على العمل على وضع "سقف لسعر" النفط الروسي

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أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن قادة مجموعة السبع المجتمعين في قمة في ألمانيا سيطلقون العمل الهادف لوضع آلية لتحديد سقف للنفط الروسي بهدف ضرب مصدر مهم لعائدات موسكو.وقال هذا المسؤول قبل ساعات من اختتام القمة إن مجموعة السبع "ستطلب من الوزراء العمل بشكل عاجل على وضع سقف لأسعار النفط بالتشاور مع دول أخرى والقطاع الخاص بهدف وضع مثل هذا السقف".بالتالي فان البيان الختامي المنتظر مع انتهاء هذه القمة المنعقدة في جنوب ألمانيا سيشمل اتفاقا مبدئيا على وضع هذه الآلية غير المسبوقة والمعقدة التي تهدف الى منع روسيا من بيع نفطها مقابل ما يفوق سعرا معينا.وكان المستشار الأبرز للرئيس الأميركي جيك ساليفان اعتبر الاثنين ان التوصل الى اجماع حول هذا الموضوع سيكون "خطوة هائلة الى الأمام" و "أحد أهم النتائج" لقمة مجموعة السبع.لكنه أقر بالصعوبة التقنية لمثل هذا المشروع قائلا "إنه ليس شيئا يمكننا سحبه من أدراجنا كما لو كانت طريقة تم اختبارها واعتمادها. إنه مفهوم جديد".وهو ما أكد عليه المتخصصون في قطاع الطاقة. ويفترض ان يشارك القطاع الخاص لا سيما مهنيي التأمين والنقل، في هذه الآلية.ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، كانت مسألة كيفية معاقبة قطاع المحروقات الروسي إحدى المسائل الشائكة بالنسبة للغربيين في وقت ارتفعت رسوم الطاقة بشكل كبير والقت بثقلها على القدرة الشرائية للعائلات.