أخبار دولية 28 حزيران 2022 - 08:07 28/06/2022 08:07:00 القصفُ الروسي على مركزِ تسوّقٍ في أوكرانيا يجمعُ مجلسُ الامن في جلسة طارئة

القصفُ الروسي على مركزِ تسوّقٍ في أوكرانيا يجمعُ مجلسُ الامن في جلسة طارئة

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LBCI News Lebanon

الى رماد وكتل من حديد، تحولت اجزاء من مركز التسوّق هذا في مدينة كريمنتشوك Kremenchuk في وسط أوكرانيا، نتيجة قصف روسي اشعل نيرانا في المكان الاثنين، موقعا عشرات القتلى والجرحى. الإعلان

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