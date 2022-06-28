أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 08:07
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القصفُ الروسي على مركزِ تسوّقٍ في أوكرانيا يجمعُ مجلسُ الامن في جلسة طارئة

القصفُ الروسي على مركزِ تسوّقٍ في أوكرانيا يجمعُ مجلسُ الامن في جلسة طارئة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا,روسيا,القصفُ الروسي على مركزِ تسوّقٍ في أوكرانيا يجمعُ مجلسُ الامن في جلسة طارئة
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Lebanon News
الى رماد وكتل من حديد، تحولت اجزاء من مركز التسوّق هذا  في مدينة كريمنتشوك Kremenchuk في وسط أوكرانيا، نتيجة قصف روسي اشعل نيرانا في المكان الاثنين، موقعا عشرات القتلى والجرحى.
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