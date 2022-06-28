أخبار دولية 28 حزيران 2022 - 08:14 28/06/2022 08:14:00 ماكرون لبايدن: السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهِما من النفط

ماكرون لبايدن: السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهِما من النفط

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جو بايدن,ايمانويل ماكرون,ماكرون لبايدن: السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهِما من النفط

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

على هامشِ قمةِ قادةِ مجموعةِ السبع في ألمانيا، أبلغَ الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيرَهُ الأمريكي جو بايدن أن السُعودية والإمارات اقتربتا من سقفِ إنتاجهِما من النفط. الإعلان

الإعلان