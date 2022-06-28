أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 08:14
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ماكرون لبايدن: السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهِما من النفط

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Lebanon News
على هامشِ قمةِ قادةِ مجموعةِ السبع في ألمانيا، أبلغَ الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيرَهُ الأمريكي جو بايدن أن السُعودية والإمارات اقتربتا من سقفِ إنتاجهِما من النفط.
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