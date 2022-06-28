إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة في مصر إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه

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قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إثر رفضها الارتباط به، إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه، حسب ما أكد مسؤول قضائي.ولم تحتاج المحكمة إلى أكثر من يومين لإصدار حكمها، إذ بدأت أولى جلسات المحاكمة الأحد.والأسبوع الماضي، أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي الجاني على محكمة الجنايات لاتهامه بـ"قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها".وكان الشاب "أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الاحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.