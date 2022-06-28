أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 11:24
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بعد التوقف عن بيع البنزين لمواطنيها... سريلانكا تفتح سوقها النفطية امام المؤسسات الاجنبية

بعد التوقف عن بيع البنزين لمواطنيها... سريلانكا تفتح سوقها النفطية امام المؤسسات الاجنبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سريلانكا,البنزين,بعد التوقف عن بيع البنزين لمواطنيها... سريلانكا تفتح سوقها النفطية امام المؤسسات الاجنبية
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بعد التوقف عن بيع البنزين لمواطنيها... سريلانكا تفتح سوقها النفطية امام المؤسسات الاجنبية
Lebanon News
أعلنت سريلانكا التي تواجه أزمة مالية الثلاثاء أنها ستفتح سوقها النفطية أمام المنافسة الأجنبية غداة التوقف عن بيع البنزين والديزل موقتًا في كل أنحاء البلاد بسبب النقص الحاد.

واضطرت الحكومة الاثنين إلى الإعلان عن تعليق كل مبيعات الوقود لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء باستثناء للقطاعات الأساسية مثل الصحة.
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وفي هذا السياق، رأت الحكومة أنه من المستحسن السماح لشركات من الدول المنتجة للنفط بدخول السوق "لتمكينها من استيراد وبيع المحروقات باستخدام أموالها" بحسب بيان حكومي نشر الثلاثاء.
   
يذكر انه منذ 1961، تم تأميم الصناعة النفطية في سريلانكا ولكن خصصت البلاد في 2003 ثلث السوق لوحدة محلية تابعة لشركة النفط والغاز الحكومية الهندية.

أمام النقص الخطير في الأسابيع الأخيرة، أرسلت الحكومة مؤخرًا وزراء إلى روسيا وقطر للحصول على نفط بسعر منخفض. والتقى الرئيس غوتابايا راجاباكسا هذا الأسبوع مع ممثل موسكو في سريلانكا لمناقشة استيراد الوقود ومنتجات أخرى.
  
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في نيسان، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ.
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