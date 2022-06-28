بايدن سيجتمع مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان خلال قمة حلف الأطلسي

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أعلن مسؤول أميركي أن الرئيس جو بايدن سيعقد اجتماعا ثلاثيا نادرا مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية خلال قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد الأربعاء.وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان على متن طائرة الرئاسة "اير فورس وان" أثناء الرحلة إلى مدريد "ستتاح للرئيس غدًا فرصة استضافة اجتماع ثلاثي مع رئيس كوريا ورئيس وزراء اليابان. سيكون هذا أول اجتماع ثلاثي على مستوى القادة منذ فترة".وأوضح أن النقاشات ستركز على التهديد الذي يطرحه البرنامج النووي لكوريا الشمالية والتوتر مع الصين.وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل كوريا الجنوبية واليابان في قمة لحلف شمال الأطلسي.وأضاف ساليفان أن حضور قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا في اجتماع الحلف يؤكد "وجهة نظر بايدن القوية للغاية" بأن التحالف التقليدي عبر الأطلسي مرتبط بشكل متزايد بالأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأردف أنه "يجب أن تتعمق العلاقات بين الحلفاء في المسرحين أيضًا، ليس لأن حلف الأطلسي سيخوض حروبًا في المحيط الهادئ ولكن بسبب وجود ترابط بين قوة وحيوية تحالفاتنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتحالفاتنا الأوروبية الأطلسية".وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي أن الاجتماع الثلاثي "سيركز أساسا على التهديد المستمر" من كوريا الشمالية، لا سيما بعد إجرائها سلسلة من التجارب الصاروخية وقيامها بخطوات "استفزازية" أخرى.وقال: "على نطاق أوسع، ستتاح له (بايدن) الفرصة للتحدث مع شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحلف شمال الأطلسي حول التحدي الصيني".