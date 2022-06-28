أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 14:11
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المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن من فيينا الى الدوحة..

المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن من فيينا الى الدوحة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,طهران ,المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن من فيينا الى الدوحة..
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Lebanon News
صحيحٌ أن قطر ستَحتضنُ في الاشهرِ المقبلةِ مباراةَ كرةِ قدم تجمَعُ وجهًا لوجهِ ايران والولاياتِ المتحدة الاميركية ضمن مباريات كأس العالم، الا أنّها أيضًا نجَحَت باستضافةِ المفاوضَاتِ النوويةِ غيرِ المباشرةِ بين ايران واميركا المعلّقة منذ أشهر. 
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