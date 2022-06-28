أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 14:11
28/06/2022 14:11:00
المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن من فيينا الى الدوحة..
المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن من فيينا الى الدوحة..
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LBCI News Lebanon
صحيحٌ أن قطر ستَحتضنُ في الاشهرِ المقبلةِ مباراةَ كرةِ قدم تجمَعُ وجهًا لوجهِ ايران والولاياتِ المتحدة الاميركية ضمن مباريات كأس العالم، الا أنّها أيضًا نجَحَت باستضافةِ المفاوضَاتِ النوويةِ غيرِ المباشرةِ بين ايران واميركا المعلّقة منذ أشهر.
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