زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى تفقد موقع الضربة الروسية على مركز تجاري

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق إلى موقع ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد.وأوضح زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي "اقترح على الأمم المتحدة إرسال ممثل خاص أو الأمين العام للأمم المتحدة أو لجنة خاصة إلى موقع هذا العمل الإرهابي حتى تتمكن الأمم المتحدة من الحصول بشكل مستقل على المعلومات والتحقق من أن الأمر يتعلق فعلا بهجوم صاروخي روسي".وطالب مجددا بطرد روسيا من مقعدها الدائم في المجلس وبانشاء محكمة للنظر في "الأعمال الإرهابية اليومية" التي ترتكبها موسكو.