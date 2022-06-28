أخبار دولية
28 حزيران 2022 - 16:51
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زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى تفقد موقع الضربة الروسية على مركز تجاري

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زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى تفقد موقع الضربة الروسية على مركز تجاري
Lebanon News
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق إلى موقع ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد.

وأوضح زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي "اقترح على الأمم المتحدة إرسال ممثل خاص أو الأمين العام للأمم المتحدة أو لجنة خاصة إلى موقع هذا العمل الإرهابي حتى تتمكن الأمم المتحدة من الحصول بشكل مستقل على المعلومات والتحقق من أن الأمر يتعلق فعلا بهجوم صاروخي روسي".
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وطالب مجددا بطرد روسيا من مقعدها الدائم في المجلس وبانشاء محكمة للنظر  في "الأعمال الإرهابية اليومية" التي ترتكبها موسكو.
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