تركيا تقبل بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

عادت تركيا مساء الثلاثاء عن رفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الأمر الذي كانت تعارضه منذ منتصف أيار على ما أعلن الناتو والدول الثلاث المعنية.وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "يسعدني ان أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق يفتح الباب أمام دخول فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي" ويستجيب "لمخاوف تركيا حول صادرات الأسلحة ومكافحة الإرهاب".وأضاف ستتمكن دول الناتو تاليا من "دعوة" البلدين الواقعين في شمال أوروبا رسميا الأربعاء للانضمام إلى الحلف.

واعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حصل على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم. وقالت الرئاسة التركية في بيان "تركيا حصلت على ما تريده".

أما رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا اندرسون رحبت بالتوصل إلى "اتفاق جيد جدا" مع تركيا، مشددة على أن هذه الخطوة ستجعل الناتو أقوى.

بدورها، أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان اعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في مستهل قمة الناتو في مدريد.

وأتى الاتفاق الذي اكدته أولا الرئاسة الفنلندية، بعد محادثات استمرت لساعات في قصر المؤتمرات حيث تنعقد قمة الناتو حتى الخميس بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية بمشاركة ستولتنبرغ كوسيط.