مقتل حامل وفقدان اشخاص بينهم اطفال في غرق مركب يقل مهاجرين

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لقيت امرأة حامل حتفها وفقد ما لا يقل عن 22 شخصًا، بينهم أطفال، بعد غرق سفينة في البحر الأبيض المتوسط، على ما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء.وتمكنت سفينة الانقاذ "جيو بارنتس" التابعة للمنظمة الإنسانية غير الحكومية من إغاثة 71 شخصًا، بينهم رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، بعد حادثة غرق السفينة الاثنين قبالة السواحل الليبية.وكان القارب يغرق فيما بات الكثير من الأشخاص في الماء عندما وصلت "جيو بارنتس" إلى مكان الحادث بعد تلقيها نداء استغاثة. وقالت سيدتان إنهما فقدتا أطفالهما في البحر، بينما فقدت شابة أخرى شقيقها الصغير.ويعتبر وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وعبر نحو 27 ألف شخص إلى إيطاليا عبر البحر آتين من سواحل شمال إفريقيا منذ بداية العام، مقارنة بأقل من 20 ألف شخص خلال الفترة نفسها في العام 2021، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية.