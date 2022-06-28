أكثر من 100 شخص قتلوا في مخيم الهول في سوريا خلال 18 شهرا

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اعلنت الأمم المتحدة إن أكثر من 100 شخص، بينهم الكثير من النساء، قتلوا في مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا في غضون 18 شهرا، وطلبت من الدول إعادة مواطنيها.ويعاني مخيم الهول الخاضع للسيطرة الكردية، انعدام أمن متزايدا ويحكم على الأطفال المحتجزين فيه بحياة بلا مستقبل، وفق ما قال منسق الأمم المتحدة في سوريا عمران رضا.وأوضح عمران رضا الذي زار مخيم الهول مرات عدة للصحافيين في جنيف، أن 94 % من المحتجزين هم من النساء والأطفال.وأضاف "إنه مكان قاس جدا وغير آمن بشكل متزايد" مشيرا إلى أنه حصلت "106 جرائم قتل منذ كانون الثاني من العام الماضي في المخيم" وأن "الكثير" من بين الضحايا كانوا نساء.وقال رضا إن هناك حوالى 27 ألف محتجز عراقي و18 ألفا إلى 19 ألف سوري ونحو 12 ألف مواطن من جنسيات أخرى.