البيت الأبيض: تركيا لم تطلب أي "تنازلات" من واشنطن لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

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أكّد البيت الأبيض أنّه لم يقدّم أيّ تنازلات لتركيا لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأميركية لصحافيين "لم يكن هناك أيّ طلب من الجانب التركي للأميركيين لتقديم تنازل معيّن".ولفت طالباً عدم الكشف عن هويته الى أنّ قرار تركيا "يوفّر دفعاً قوياً" لوحدة حلف شمال الأطلسي.وتركيا عضو مهمّ في الحلف الأطلسي وتتمتّع بموقع استراتيجي حسّاس، لكنّ علاقاتها غالباً ما تتّسم بالتوتّر مع شركائها الأوروبيين ومع واشنطن، القوة العسكرية الأساسية في الحلف.وبلغ التوتّر بين الولايات المتّحدة وتركيا أوجه في 2019 حين أقصت واشنطن أنقرة من مشروع لتطوير مقاتلات شبح فائقة التطور من طراز إف-35 وذلك ردّاً على شراء الأتراك منظومة إس-400 الصاروخية الروسية المضادّة للطائرات.ومؤخّراً، سعت تركيا إلى شراء مقاتلات أميركية جديدة من طراز إف-16 وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات، لكنّ هذه الصفقة يجب أن تحظى بموافقة الكونغرس الأميركي. ويحذّر خبراء من أنّ الفيتو التركي على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي يمكن أن يعتبره أعضاء في الكونغرس ابتزازاً من جانب أنقره ومحاولة تركية لانتزاع تنازلات أميركية.وتعليقاً على هذه المسألة، أكد المسؤول الأميركي للصحافيين أنّ "الولايات المتّحدة لم تقدّم أيّ شيء يتعلّق مباشرة بهذا الأمر".وشدّد المسؤول الكبير في البيت الأبيض على أنّ قرار أنقرة رفع الفيتو هو ثمرة اتفاق ثلاثي تركي-فنلندي-سويدي ولا علاقة لواشنطن به. وقال: "ليست هناك أيّ صلة بين المطالب التركية من الولايات المتحدة وهذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو حصراً بين الدول الثلاث: تركيا وفنلندا والسويد. الولايات المتحدة ليست جزءاً منه".وإذ لفت المسؤول إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن رفض أن تكون الولايات المتحدة "وسيطاً" بين تركيا وفنلندا والسويد أو أن تكون "في وسط" الاتفاق الذي توصّلت إليه هذه الدول الثلاث، اعتبر أنّ الرئيس الأميركي يستحقّ الثناء على الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلها خلف الكواليس توصّلاً إلى هذه النتيجة.وأوضح المسؤول الأميركي أنّ بايدن هو الذي عمد، بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط إلى "مدّ يده" إلى كلّ من فنلندا والسويد "لبدء المناقشات" بشأن انضمامهما إلى الحلف الأطلسي.وأشار الى أنّه بمجرّد أن أعربت تركيا عن معارضتها لانضمام الدولتين الاسكندينافيتين بدعوى أنّهما يؤويان نشطاء أكراداً مناهضين لها حتى بدأت إدارة بايدن ببذل جهود دبلوماسية لرفع الفيتو التركي.وقال المسؤول في البيت الأبيض إنّ بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تحادثا هاتفياً الثلاثاء وسيلتقيان سوياً اليوم، مشدّداً على أنّ الرئيس الأميركي "حريص" على إحراز تقدّم في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.