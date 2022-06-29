الفاو ومنظمة التعاون والتنمية: على الزراعة أن تكون أكثر إنتاجية للقضاء على الجوع وخفض مستوى التلوث

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أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي بأن أهداف القضاء على الجوع وخفض إنبعاث غازات الدفيئة الزراعية لن تتحقق بحلول 2030 إذا لم تصبح الزراعة "أكثر كفاءة".وفي وثيقة حول الآفاق الزراعية نشرت الأربعاء، إعتبرت المنظمتان أن "الإنتاجية الزراعية العالمية يجب أن تزداد بنسبة 28% خلال العقد القادم للقضاء على الجوع وخفض إنبعاث غازات الدفيئة بشكل كبير وفقًا للمسار الذي حددته إتفاقية باريس للمناخ."وأكد التقرير أنه "لتحقيق ذلك، يجب مضاعفة أكثر من ثلاث مرات رفع الإنتاجية الزراعية المسجلة خلال العقد الماضي". بالتالي يجب أن تزيد نسبة المحاصيل العالمية من 13% إلى 24% خلال الفترة بين عامي 2022 و2031 وإنتاجية الثروة الحيوانية بنسبة 31%.